Am Flügel verletzt

Autofahrerin rettet verwirrten Waldkauz in Not

15.12.2021, 13:04 Uhr | dpa, t-online

Eine Autofahrerin hat in Nürnberg einem kleinen Waldkauz geholfen: Der verletzte Vogel war auf der Straße herumgeirrt. Sie hat ihm so vermutlich das Leben gerettet.

In Nürnberg hat eine Frau einen Waldkauz in Not aufgelesen. Der Vogel sei am Dienstagnachmittag orientierungslos auf der Erlenstegenstraße herumgetaumelt, sagte ein Polizeisprecher.

Die aufmerksame Frau habe den Kauz zur Polizei Nürnberg-Ost gefahren und ihm somit wahrscheinlich das Leben gerettet, so die Beamten auf Twitter. Er sei beim Auffinden "völlig benommen" gewesen.

Polizisten brachten den Vogel dann in einem mit weichen Tüchern ausgelegten Karton zum Tierarzt. Dort muss er wohl einige Tage bleiben, weil er sich am Flügel verletzt hat.