Nach Fotofahndung

Polizei findet dementen 83-jährigen Vermissten

05.04.2022, 08:38 Uhr | t-online, krei

Der 83-Jährige Mann, der in Nürnberg seit Montag vermisst wurde, ist wieder zurück. Die Polizei hatte sich zuvor mit einem Foto an die Öffentlichkeit gewendet.

In den Morgenstunden hatte der Senior das Pflegeheim am Nordring in Nürnberg verlassen, noch am Abend kam die Entwarnung: Polizeibeamte fanden den Mann wieder.

Der stark demente und auf Medikamente angewiesene 83-Jährige sei unterkühlt gewesen und in ein Krankenhaus eingeliefert worden.