99 Prozent Rabatt

Automaten-Panne in Erlangen – Ansturm auf fast geschenktes Semesterticket

05.04.2022, 13:52 Uhr | t-online, krei

Wegen einer Panne an Fahrkarten-Automaten gab es am Montag einen Ansturm am Erlanger und Nürnberger Bahnhof. (Quelle: imago images)

Fehlerhafte Ticketautomaten sorgten am Montag für einen Ansturm in den Bahnhöfen Nürnberg und Erlangen. Wegen einer Panne kostete das Semesterticket nur zwei Euro. Doch sind sie wirklich gültig?

Was war denn da am Montag am Erlanger Bahnhof los? Das fragte sich mancher Passant, der die lange Schlange vor dem Ticketautomaten der Deutschen Bahn entdeckte. Dort tat sich eine einmalige Chance auf: Wegen einer Automaten-Panne gab es das Semesterticket für nur 2,07 Euro. Normalerweise kostet die Fahrkarte, die das gesamte Sommersemester lang gültig ist, 207 Euro. Also ein Rabatt von 99 Prozent.

Es handelte sich dabei um den Zusatzfahrschein, den Studierende neben ihrer Basisfahrkarte erwerben können. Das hiesige Semesterticket ist nach einem zweistufigen Modell aufgebaut, wie auf der Homepage des VGN beschrieben ist: Einerseits zahlen die Studierenden der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg verpflichtend einen Solidarbeitrag, für den sie ein Basisticket mit einer eingeschränkten Fahrtberechtigung erhalten. Darüber hinaus kann freiwillig ein Zusatzticket gekauft werden, das eine uneingeschränkte Nutzung ermöglicht.

Studierende stürmten Ticketautomaten in Erlangen und Nürnberg

Die Neuigkeit mit dem günstigen Zusatzticket sprach sich schnell herum, viele wollten sich die einmalige Chance nicht entgehen lassen und stürmten den Erlanger Bahnhof wie auch den Nürnberger Hauptbahnhof. In den Sozialen Netzwerken wie auf Twitter zeigten einige User dann stolz ihre Eroberung. Die Panne betraf für kurze Zeit wohl alle Automaten im VGN-Raum, wie Nordbayern.de berichtet.

In dem Bericht heißt es auch, dass die Automaten bald kein Bargeld mehr annehmen konnten, weil das Wechselgeld leer gewesen sei. So musste der Schnäppchenpreis von 2,07 Euro mit der Karte gezahlt werden.

Doch ist das Ticket auch wirklich gültig? Das Studentenwerk Erlangen-Nürnberg ist an einer Lösung dran, erklärt es auf seiner Homepage. "Studentenwerk und Studierendenvertretungen bemühen sich um eine Kulanzphase für die Rückabwicklung." Dafür treffen sich Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Semesterticket noch am Dienstag zum Gespräch.

Laut VGN ist unklar, ob die Tickets trotz des Fehlers gültig bleiben. Der Fehler war laut dem VGN-Sprecher am Montag bemerkt und behoben worden. Man wisse aber noch nicht, wann er auftrat, auch die Ursache müsse noch ermittelt werden. Die billigen Fahrkarten habe es nur an Automaten der Deutschen Bahn und nicht an anderen Automaten oder online gegeben.