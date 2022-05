In einem emotionalen Hilferuf wendet sich Miss Franken an ihre Fans: Mit einem Foto, das ihr angeschwollenes Gesicht nach einem Angriff mit einem Ma├čkrug zeigen soll, sucht sie nach dem T├Ąter.

Was war passiert? Hampl berichtet auf Facebook, dass sie in der Nacht zu Sonntag auf der Kirchweih in Kadenzhofen "grundlos angegriffen" worden sei. "Ein bislang unbekannter Mann warf in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit voller Wucht einen Bierkrug gegen mein Gesicht."