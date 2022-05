MĂŒnzen, nein danke! Bargeldlose BĂ€ckerei sorgt in NĂŒrnberg fĂŒr Aufregung Von Meike Kreil Aktualisiert am 27.05.2022 - 17:40 Uhr Lesedauer: 3 Min. Backwaren (Symbolbild): MĂŒnzen und Scheine sind in einer BĂ€ckerei in NĂŒrnberg unerwĂŒnscht. (Quelle: Martin BĂ€uml Fotodesign/imago-images-bilder)

In einer BĂ€ckerei in NĂŒrnberg sparen sich Kunden wie Mitarbeiter das KleingeldzĂ€hlen. Ein bargeldloser BĂ€cker – kann das funktionieren? Und was ist, wenn die Technik wie jĂŒngst versagt?

"Zwei Brezen bitte." – "Das macht 1,60 Euro." Es folgt, was jeder kennt: in der Geldbörse kramen, Kleingeld zusammensuchen, MĂŒnzen klimpernd hinlegen oder Geldschein hinhalten. So weit, so normal die Szene in einer NĂŒrnberger BĂ€ckerei. Dann aber wird es ungewöhnlich: Die VerkĂ€uferin winkt ab. MĂŒnzen oder Scheine sind unerwĂŒnscht. Freundlich weist sie darauf hin: "Wir sind eine bargeldlose BĂ€ckerei." Die Bezahlung ist hier nur elektronisch möglich.

Eine Ă€ltere Kundin macht große Augen. "Was?", fragt sie irritiert. Nervös kramt sie in ihrem Geldbeutel nach ihrer EC-Karte, holt ein rotes KĂ€rtchen hervor und fragt: "Geht die hier?" Die Dame hinter der Theke nickt lĂ€chelnd, bittet sie, die Karte an das LesegerĂ€t zu halten. Das Piepen verrĂ€t: Die Bezahlung hat geklappt. Erleichterung.

VielfĂ€ltige Reaktionen auf "bargeldlose BĂ€ckerei" in NĂŒrnberg

Wenig spĂ€ter betritt eine junge Frau den Laden, sie bestellt eine Mohnschnecke. Gerade will sie einen Schein fĂŒr die 1,80 Euro zĂŒcken, da wird sie auf das Schild an der Theke mit der Aufschrift "bargeldlose Filiale" hingewiesen. "Das ist ja cool", erwidert sie und holt stattdessen zielsicher die Sparkassen-Karte heraus.

Ein Schild vor dem Eingang der "Der Beck"-Filiale in NĂŒrnberg weist auf die "bargeldlose BĂ€ckerei" hin. (Quelle: Meike Kreil/leer)