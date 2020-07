Nach Stuttgarter Krawallnacht

Polizist wegen teils rassistischer Tonaufnahme angezeigt

16.07.2020, 16:47 Uhr | dak, t-online.de

Zwei Polizisten stehen vor einem Polizeiauto mit zerstörter Heckscheibe: Im Nachgang zu der Krawallnacht in Stuttgart kursierte eine Tonaufnahme eines Polizisten. (Quelle: Arnulf Hettrich/Archivbild/imago images)

Nach den Ausschreitungen in Stuttgart hatte sich ein Tonmitschnitt eines Polizisten verbreitet, der die Geschehnisse in der Nacht schilderte. Weil er einen rassistischen Begriff nutzte, wurde er nun angezeigt.

In einer Audioaufnahme, die die Ausschreitungen in Stuttgart beschreibt, hatte ein Polizist ein rassistisches Schimpfwort benutzt. Die Polizei bestätigte den Fall und identifizierte den Beamten. Nun sind gegen ihn Anzeige erstattet und Ermittlungen aufgenommen worden, das bestätigte die Staatsanwaltschaft Stuttgart gegenüber t-online.de. Zuvor berichteten die "Stuttgarter Nachrichten" und die "Frankfurter Rundschau".

In der Nacht zum 21. Juni ist es in Folge einer Polizeikontrolle in der Stuttgarter Innenstadt zu schweren Ausschreitungen gekommen. Die Polizei berichtete von bis zu 500 Personen, die teilweise Schaufenster zerstört und Geschäfte geplündert hatten – t-online.de hatte berichtet.

Laut "Frankfurter Rundschau" stellte der Künstler Joshua Raffael Sonnenschein die Anzeige unter anderem wegen Missachtung des Diskriminierungsverbots, Volksverhetzung und Verletzung der Menschenwürde.



Die Staatsanwaltschaft wollte sich zur Identität des Anzeigenstellers nicht äußern. Ein Facebook-Profil unter dem Namen des Künstlers teilte den Bericht der Zeitung, worauf sich mehrere Personen bedankten.