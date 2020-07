Tödlicher Unfall

Person von Stadtbahn in Stuttgart erfasst und gestorben

23.07.2020, 18:24 Uhr | dpa, t-online.de

Bus- und S-Bahnhaltestelle Wilhelmsplatz in Bad Cannstatt (Symbolbild): Hier hat sich ein tödlicher Unfall ereignet. (Quelle: Lichtgut/imago images)

In Bad Cannstatt hat sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine Person ist von einer Stadtbahn erfasst und tödlich verletzt worden.

An einer Haltestelle in Stuttgart ist ein Mensch von einer Stadtbahn erfasst worden. Er überlebte den Unfall nicht. Die Person sei am Donnerstagnachmittag aus noch unbekannter Ursache unter die Bahn geraten, teilte eine Sprecherin der Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen sei von einem Unfall auszugehen. Wie "Tag24" berichtet, soll sich der Vorfall in Bad Cannstatt an der Haltestelle Kursaal ereignet haben. Details zum Unfallhergang und zur Person waren zunächst nicht bekannt.

Der Unfall hat laut Verkehrs- und Tarifverbund Stutgart GmbH (VVS) erhebliche Auswirkungen auf den Stadtbahnverkehr. Der Verkehr auf der Streckenführung der U19 und U2 von Neugereut nach Bad Cannstatt Wilhelmsplatz musste unterbrochen werden.