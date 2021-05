In Untersuchungshaft

Mann fälscht Dutzende Überweisungsträger

07.05.2021, 18:55 Uhr | dpa, t-online

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Polizeifahrzeug (Symbolbild): der mutmaßliche Betrüger sitzt in Untersuchungshaft. (Quelle: Armin Weigel/dpa)

In Stuttgart soll ein Mann mit falschen Überweisungsträgern Tausende Euro erbeutet haben. Bei seiner Festnahme fanden die Beamten außerdem Drogen.

Polizisten haben in Stuttgart einen Mann festgenommen, der mit Betrügereien 28.000 Euro erbeutet haben soll. Der 45-Jährige soll seit September 45 Mal Überweisungsträger gefälscht haben, um sich Geld von Konten verschiedener Vereine auf sein eigenes Konto überweisen zu lassen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten.

Zudem soll er Waren bei Elektronikfirmen bestellt und diese mit gefälschten Überweisungsträgern bezahlt haben. Die Beamten nahmen den Mann am Donnerstag am Hedelfinger Platz fest. Zudem fanden die Beamten eine kleine Menge Kokain bei ihm. Der 45-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.