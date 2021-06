Tausende Menschen betroffen

Unwetterschäden beeinträchtigen öffentlichen Nahverkehr

29.06.2021, 11:12 Uhr | dpa, t-online

Im Raum Stuttgart sind am Dienstagmorgen tausende Fahrgäste von Störungen der öffentlichen Verkehrsmittel betroffen. Grund dafür sind gravierende Folgen des heftigen Unwetters.

Ein schweres Unwetter ist über weite Teile Baden-Württembergs hinweggezogen und hat dabei große Schäden angerichtet. Fahrgäste von Bus, Bahn und Co. müssen deshalb teilweise nach wie vor Einschränkungen in Kauf nehmen.



Betroffen von den Beeinträchtigungen ist nach Angaben der Deutschen Bahn vor allem der Großraum Stuttgart. Entwurzelte Bäume und Überschwemmungen müssen vielerorts nach wie vor behoben werden oder führen zu Verzögerungen.



Anhaltende Störungen im Nah- und Fernverkehr

So sind im Regionalverkehr die Strecken von Plochingen und Böblingen nach Stuttgart zunächst gesperrt. Auf der Strecke zwischen Stuttgart und Schwäbisch Hall – Hessental ist einem Sprecher zufolge nur eingleisiger Bahnverkehr möglich. Es komme zu Verspätungen und Ausfällen in beiden Richtungen. Grund sind etwa umgestürzte Bäume oder überspülte Gleise. Zahlreiche Schäden mussten am Dienstagvormittag erst behoben werden.

Ein Auto steht in der überfluteten Autounterführung am Österreichischen Platz. (Quelle: Marijan Murat/dpa)



Auch bei sämtlichen Fernverkehrszügen mit Halt am Stuttgarter Hauptbahnhof kam es am Morgen laut Deutscher Bahn zu Beeinträchtigungen. Einige Züge hielten ersatzweise nur in Esslingen und fuhren den Hauptbahnhof nicht an.

Auch der Verkehr der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) und der S-Bahn Stuttgart waren am Morgen noch vom Unwetter beeinträchtigt. Auf drei Stuttgarter S-Bahn-Linien wurden am Morgen mehrere Stationen nicht angefahren.

Umleitungen bei Bus und Straßenbahn

Die Überflutung der zentralen Stuttgarter Station Charlottenplatz führte zu Behinderungen für die Nutzer der Stadtbahnen, teilte die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) mit. Als Ersatz wurden Busse eingesetzt.

Zahlreiche Buslinien wurden umgeleitet: Von der Haltestelle Hauptbahnhof etwa konnte am Morgen der Busverkehr in Richtung Staatsgalerie nicht bedient werden. Die SSB riet den Nutzern, sich vorab im Internet über Beeinträchtigungen zu informieren.

Auch im S-Bahn-Verkehr kam es zu Behinderungen: Auf drei Stuttgarter Linien wurden am Morgen mehrere Stationen nicht angefahren, teilte die Deutsche Bahn mit. Grund seien Kurzschlüsse.

Bahngleise waren in der Nacht gesperrt

In der Nacht seien jeweils zwei Gleise zwischen Stuttgart – Bad Cannstatt und Esslingen – Mettingen sowie zwei Gleise für den Fernverkehr wegen Bäumen in der Oberleitung gesperrt gewesen. Die Verbindung Stuttgart – Ulm sei zeitweise geschlossen, kurz nach 22 Uhr aber wieder geöffnet worden.



Im oberen Schlossgarten wurde offenbar ein Baum entwurzelt. (Quelle: Christoph Schmidt/dpa)

In der Nacht seien auch die Strecken Stuttgart – Tübingen, die Gäubahn zwischen Rottweil und Horb sowie Verbindungen im Raum Heilbronn betroffen gewesen. Grund waren Bäume in der Oberleitung und überspülte Gleise. Die Schäden seien inzwischen repariert worden.

Insbesondere der Südwesten Deutschlands ist in der Nacht von einer gewaltigen Unwetterlage betroffen gewesen. Es galt die höchste Unwetterwarnstufe.