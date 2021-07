Stuttgart

Versicherung: Bis zu 200 Millionen Euro Unwetterschäden

08.07.2021, 16:48 Uhr | dpa

Die SV Sparkassenversicherung rechnet infolge der Unwetter in den letzten Wochen mit einen Schaden von 150 bis 200 Millionen Euro. Alleine im Zeitraum vom 21. bis 29. Juni seien inzwischen mehr als 26.000 Schadensmeldungen eingegangen, teilte die Versicherung am Donnerstag in Stuttgart mit. Täglich kämen noch weitere dazu. Im Südwesten seien besonders die Regionen Oberschwaben, Alb-Donau, Reutlingen, Stuttgart und Tübingen sowie einzelne Gemeinden im Schwarzwald stark betroffen gewesen. Die SV Sparkassenversicherung ist der Marktführer unter den Gebäudeversicherern in Baden-Württemberg.