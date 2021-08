Stuttgart

PCR-Testpflicht kommt nur für Clubs und Diskotheken

13.08.2021, 16:36 Uhr | dpa

Im Kampf gegen Corona soll in Baden-Württemberg künftig nur in Clubs und Diskotheken ein PCR-Test verpflichtend sein. Das teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. In allen anderen Bereichen wie etwa der Kultur, der Gastronomie und Friseurläden soll ein Antigen-Schnelltest ausreichen.