25.000 Euro Schaden

Ersthelfer retten Unfallfahrer aus brennendem Auto

24.12.2021, 07:33 Uhr | t-online

Der ausgebrannte BMW steht auf der Landstraße bei Großbottwar: Der Fahrer war in den Gegenverkehr geraten und mit einem Ford kollidiert. (Quelle: 7aktuell)

Im Kreis Ludwigsburg ist ein Autofahrer in den Gegenverkehr geraten und mit einem weiteren Fahrzeug kollidiert. Der Wagen fing Feuer, Ersthelfer retteten dem Fahrer das Leben.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Großbottwar (Kreis Ludwisgburg) ist ein BMW-Fahrer in den Gegenverkehr geraten und mit einem Ford zusammengestoßen. Der 37-Jährige konnte schwerverletzt aus seinem brennenden Fahrzeug gerettet werden.



Wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte, geriet der BMW-Fahrer gegen 15.50 Uhr auf der L1115 bei Mundelsheim in Fahrtrichtung Backnang in den Gegenverkehr und stieß mit dem Ford eines 48-Jährigen zusammen.



Das Fahrzeug soll anschließend in Brand geraten sein. Vor Ort retteten Zeugen den Mann aus dem brennenden BMW. Der Fahrer und die beiden Insassen im Ford kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Viele Rettungskräfte waren vor Ort – die Freiwillige Feuerwehr Großbottwar war mit mehreren Fahrzeugen und insgesamt 15 Personen im Einsatz.

Vollsperrung der Landstraße bis 21 Uhr

Die Polizei rückte ebenfalls mit mehreren Fahrzeugen und einem Hubschrauber aus. Die Vollsperrung dauerte für Reinigungsmaßnahmen durch die Straßenmeisterei bis 21 Uhr an.

Auch weil es sich bei der Straße um einen Autobahnzubringer handelt, kam es in dem Bereich zu Staus und Verkehrseinschränkungen, wie ein Sprecher der Polizei erklärte. Beim Verkehrsunfall entstand nach bisherigen Erkenntnissen ein Sachschaden von insgesamt über 25.000 Euro und beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallursache wird ermittelt.