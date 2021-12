Nördlich von Stuttgart

Tödlicher Wohnhausbrand in Freiberg am Neckar

25.12.2021, 16:31 Uhr | dpa

Tragisches Feuer an Weihnachten: Im Kreis Ludwigsburg ist am Morgen ein Brand ausgebrochen. Dabei kam eine Person ums Leben, eine weitere wurde schwer verletzt.

Bei einem Wohnhausbrand in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ist nach ersten Erkenntnissen eine Person gestorben. Laut Polizeiangaben vom Samstag wurde eine weitere Person schwer verletzt. Der Brand am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages konnte von der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Die Brandursache war zunächst unklar. Laut "Stuttgarter Zeitung" war die Feuerwehr mit fast 80 Kräften vor Ort, außerdem seien mehrere Rettungswagen, Polizeistreifen sowie ein Hubschrauber im Einsatz gewesen.