Stuttgart

Kaputtes Dach der Stuttgarter Oper wird Klimawandel-Mahnmal

01.04.2022, 10:23 Uhr | dpa

Ein Teil des Kupferdachs des Stuttgarter Opernhauses liegt am Eckensee auf dem Boden. Foto: Marijan Murat/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Das bei einem Unwetter demolierte und zerknüllte Kupferdach der Stuttgarter Oper soll einen neuen Platz im Eckensee vor dem Staatstheater finden - als "Mahnmal für den fortschreitenden Klimawandel", wie das zuständige baden-württembergische Finanzministerium am Freitag mitgeteilt hat. Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) werde das "Kupferknäuel" gemeinsam mit dem Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) am 8. April (10.30 Uhr) einweihen. Zuvor hatten die "Stuttgarter Nachrichten" über die geplante Plastik im See berichtet.

Das Dach stammt aus dem Jahr 1911 und galt bereits vor dem Sturm im vergangenen Juni als marode. Bei einem Unwetter am 28. Juni in Stuttgart war ein Teil davon durch die heftigen Böen abgedeckt worden. Kupferteile waren auf den Vorplatz des Opernhauses gestürzt.

Bayaz gilt als Urheber der Idee, das Fragment nicht zu entsorgen, sondern als Kunstwerk zu nutzen. Er hatte bereits im Sommer vergangenen Jahres gesagt, mit dem zerknüllten Dach solle an den Klimawandel erinnert werden.