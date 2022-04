Stuttgart

Qualifikantin Schunk scheidet bei Tennis-Turnier aus

19.04.2022, 20:18 Uhr | dpa

Die Tennisspielerin Nastasja Schunk in Aktion. Foto: Tom Weller/dpa (Quelle: dpa)

Qualifikantin Natasja Schunk hat ihr Erstrundenspiel beim Tennis-Turnier in Stuttgart verloren. Die 18-Jährige zog am Dienstag gegen die Kasachin Jelena Rybakina mit 6:7 (3:7), 5:7 den Kürzeren, schlug sich aber achtbar.

Die Weltranglisten-19. Rybakina hatte am vergangenen Wochenende entscheidenden Anteil am Sieg Kasachstans im Billie-Jean-King-Cup über die deutsche Auswahl. Gegen die deutsche Nummer eins, Angelique Kerber, hatte sie in drei Sätzen gewonnen, Laura Siegemund ließ sie keine Chance.

Vor dem Aus von Schunk waren beim Hallen-Sandplatz-Turnier in Stuttgart zwei deutsche Teilnehmerinnen in die zweite Runde eingezogen. Die deutsche Meisterin Eva Lys gewann ihr erstes Hauptfeldmatch auf der WTA-Tour mit 5:7, 7:5, 7:5 gegen die Schweizerin Viktorija Golubic. Tamara Korpatsch setzte sich gegen die Italienerin Camila Giorgi 3:6, 7:6 (7:2), 6:1 durch. Das Turnier ist mit 611 210 Euro dotiert.