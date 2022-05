Corona-Lage in Krankenhäusern im Südwesten entspannt sich

In den Kliniken im S├╝dwesten werden immer weniger Patienten mit Covid-19 behandelt. Innerhalb einer Woche sank die Zahl der Corona-Erkrankten auf den Normalstationen in Baden-W├╝rttemberg von 1396 auf 1213, wie das Landesgesundheitsamt (LGA) in Stuttgart mitteilte (Stand Mittwoch 16.00 Uhr). Auf den Intensivstationen wurden am Mittwoch 136 Covid-19-Patienten versorgt - 36 weniger als eine Woche zuvor.