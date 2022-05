Kretschmann kommentiert Ermittlungen gegen Strobl nicht

Ministerpr├Ąsident Winfried Kretschmann (Gr├╝ne) will die Ermittlungen in der Aff├Ąre um die Weitergabe von Gerichtsakten durch Innenminister Thomas Strobl (CDU) nicht bewerten. Ein Sprecher sagte am Donnerstag in Stuttgart: "Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen, wir kommentieren laufende Verfahren grunds├Ątzlich nicht." Der ├äu├čerung des Ministerpr├Ąsidenten vom Mittwoch sei nichts hinzuzuf├╝gen.