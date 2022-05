Fraport h├Ąlt an Beteiligung in Russland fest

Baden-W├╝rttembergs Ministerpr├Ąsident ist sich nach seinem Besuch der Albkaserne in Stetten am kalten Markt sicher: Die Ukraine muss mit wirksamen Waffen beliefert werden ÔÇô und das so schnell wie m├Âglich.

Ministerpr├Ąsident Winfried Kretschmann hat bei einem Besuch der Albkaserne in Stetten am kalten Markt die Notwendigkeit von Waffenlieferung an die Ukraine bekr├Ąftigt. Die Lieferung von Waffen sei unabdingbar, sagte der Gr├╝nen-Politiker am Montag am gr├Â├čten Bundeswehrstandort in Baden-W├╝rttemberg.

Mit Blick auf Kritik an den Waffenlieferungen und pazifistische Stimmen in seiner eigenen Partei, sagte der Ministerpr├Ąsident, er selbst sei kein Pazifist. Und auch der Staat k├Ânne nicht pazifistisch sein. Dieser m├╝sse die B├╝rger sch├╝tzen. Mit Bezug auf den Begriff schwere Waffen und die anhaltende Debatte darum befand Kretschmann, es sei vor allem wichtig, dass man wirksame Waffen liefere.

Stuttgart: Kretschmann kritisiert bisherigen Umgang mit Waffenlieferungen

Der Kommandeur des Landeskommandos, Oberst Thomas K├Âhring, zeigte dem Ministerpr├Ąsidenten in der Albkaserne mehrere Panzer und anderes schweres Ger├Ąt ÔÇô darunter auch die Panzerhaubitze 2.000, von der 16 in Stetten stationiert sind.

Die Bundesregierung hatte am Freitag verk├╝ndet, der Ukraine sieben Panzerhaubitzen 2.000 zu liefern. Die Panzerhaubitze ist ein schweres Artilleriesystem mit einer Kanone auf einem Kettenfahrzeug und ├Ąhnelt damit einem Panzer.

Ministerpr├Ąsident Kretschmann: Der Staat k├Ânne nicht pazifistisch sein

Kretschmann ├╝bte bei seinem Besuch auch Kritik am Umgang der Bundesregierung mit Waffenlieferungen an die Ukraine. Diese seien im Gro├čen und Ganzen gut gelaufen. Doch die Lieferungen h├Ątten schneller gehen und man h├Ątte fr├╝her damit anfangen k├Ânnen, sagte der Gr├╝nen-Politiker.