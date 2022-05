Aktualisiert am 09.05.2022 - 17:03 Uhr

Das Land Baden-W├╝rttemberg bestellt beim franz├Âsischen Hersteller Alstom f├╝r rund 2,5 Milliarden Euro 130 Doppelstockz├╝ge und sieht sich damit bundesweit als Vorreiter. "Kein anderes Bundesland hat bisher einen Einzelauftrag dieser Gr├Â├čenordnung f├╝r die Bestellung von Regionalz├╝gen erteilt", teilte das Verkehrsministerium am Montag in Stuttgart mit.

"Damit wollen wir viele zus├Ątzliche Fahrg├Ąste gewinnen"

Wie Alstom in Saint-Ouen bei Paris berichtete, handelt es sich f├╝r den Hersteller um den bisher gr├Â├čten Auftrag in Deutschland. Die Bestellung sei ein "starkes Signal" f├╝r die Zukunft der Mobilit├Ąt in dem Land. Es gebe eine Option, bis zu 100 zus├Ątzliche Z├╝ge zu ordern.