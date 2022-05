Strobl-Affäre: Ermittlungen wegen Verrats nicht möglich

Die AffĂ€re um die Weitergabe eines Anwaltsschreibens an die Presse durch Innenminister Thomas Strobl belastet auch die grĂŒn-schwarze Landesregierung. An diesem Dienstag dĂŒrfte sich MinisterprĂ€sident Winfried Kretschmann (GrĂŒne) in der Regierungs-Pressekonferenz erstmals zu den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Strobl Ă€ußern. Die Opposition fordert die Entlassung des Innenministers. Bevor die Ermittlungen gegen Strobl am Mittwochabend bekannt wurden, hatte sich Kretschmann hinter seinen Vize-Regierungschef gestellt. "Ich schĂ€tze Thomas Strobl sehr und er hat weiter mein volles Vertrauen", sagte Kretschmann vergangene Woche.