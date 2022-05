Virtuelle Bundesliga: VfB plant Rückkehr in den E-Sport

Der VfB Stuttgart plant die R├╝ckkehr in den E-Sport. Der neue Vorstandsvorsitzende des Fu├čball-Bundesligisten, Alexander Wehrle, erkl├Ąrte am Donnerstag, dass die Schwaben ab der Saison 2023/2024 an der virtuellen Bundesliga teilnehmen wollen. Es gebe in der j├╝ngeren Generation eine gro├če Schnittmenge von Menschen, die sich gleichzeitig f├╝r E-Sport und Fu├čball interessierten, meinte Wehrle und sprach von der sogenannten "Generation Z". Die erreiche man am besten ├╝ber elektronische Kommunikationskan├Ąle.