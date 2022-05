Grün-Schwarz will sich stärker für den Tourismus einsetzen

Die grün-schwarze Landesregierung will mit einer neuen Initiative für die Bedeutung und die Akzeptanz von Tourismus werben. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums sagte in Stuttgart, der Tourismus sei eine Querschnittsbranche und Leitökonomie für Baden-Württemberg und sichere zudem das Einkommen von knapp 380.000 Menschen im Land. "Die vielen positiven Effekte darüber hinaus - beispielsweise auf die Lebens-, Freizeit und Standortqualität - sind in der Bevölkerung jedoch bislang deutlich weniger bewusst." Mit der Kampagne "Tourismus.Bewusst.Stärken" soll der Austausch mit der Bevölkerung, den Entscheidungsträgern vor Ort sowie den Akteuren der Branche gestärkt werden.