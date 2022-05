Kretschmann: Neuer Wirtschaftskurs wegen Ukraine-Krieg

Angesichts des Russland-Ukraine-Kriegs muss auch der Südwesten einen neuen Kurs in der Wirtschaftspolitik einschlagen. Das machte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Mittwoch in Stuttgart bei der Mitgliederversammlung des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall deutlich. Es werde zwar weiter mit nicht-demokratischen Staaten gehandelt werden. Man müsse aber "mit Argusaugen" darüber wachen, sich nicht von diesen Ländern abhängig zu machen.