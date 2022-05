Südwesten erwartet Überlastungen in Tourismusgebieten

Baden-Württemberg: Sparticket bedroht Tourismusregionen

Beim Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart rechnete ein Sprecher weniger in der Region Stuttgart mit Auslastungsproblemen als vielmehr in Tourismusregionen wie dem Schwarzwald oder Bodensee, wo die Züge teilweise nur im Stundentakt fahren könnten. Er verwies zudem darauf, dass die Aktion auf die Sommermonate falle, "in denen Bahnen und Busse üblicherweise nicht so stark ausgelastet sind wie im Winter".