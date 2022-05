Bei einem Unfall auf der Kreisstra├če 1700 in Mundelsheim, im Norden von Stuttgart , sind auf H├Âhe der Einfahrt zu einem Einkaufsmarkt vier Menschen schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Freitagabend mit. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit zahlreichen Einsatzkr├Ąften vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 44-J├Ąhriger mit seinem Audi aus bisher unbekannter Ursache auf das Heck eines VW-Polo auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW einer 23-J├Ąhrigen gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW X3 geschoben. Zur Zeit des Aufpralls befanden sich au├čerdem zwei weitere Insassen im Alter von 22 und 23 Jahren in dem VW Polo. Die beiden Fahrer und zwei Beifahrer mussten schwer verletzt in Krankenh├Ąuser gebracht werden.