FDP fordert nach Gutachten: Strobl muss entlassen werden

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich R├╝lke sieht im Gutachten des obersten Datensch├╝tzers zur Herausgabe eines Anwaltsschreibens an die Presse einen weiteren Grund f├╝r einen R├╝ckzug von Innenminister Thomas Strobl (CDU). "Nun ist erwiesen, dass bei Strobl weitere Rechtswidrigkeiten hinzukommen zu denen, wogegen die Staatsanwaltschaft bisher schon vorgeht", teilte R├╝lke am Dienstag in Stuttgart mit. Er forderte deshalb Ministerpr├Ąsident Winfried Kretschmann (Gr├╝ne) erneut auf, Strobl als Innenminister zu entlassen. "Strobl selbst ist ja ganz offensichtlich jedes Gef├╝hl daf├╝r abhanden gekommen, wann ein Minister zur├╝cktreten muss."