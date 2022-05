Kretschmann "verwundert" über Vorgehen von Strobl

Ministerpr├Ąsident Winfried Kretschmann hat sich irritiert ├╝ber das Vorgehen des obersten Datensch├╝tzers in der Aff├Ąre um Innenminister Thomas Strobl (CDU) gezeigt. Nach Angaben von Strobl habe der Datenschutzbeauftragte Stefan Brink f├╝r ein Gutachten nicht mit dem Innenministerium gesprochen. "Das verwundert mich", sagte der Gr├╝nen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Zu der Einsch├Ątzung des Datensch├╝tzers, Strobl habe mit der Weitergabe eines Schreibens des Anwalts eines hochrangigen Polizisten gegen das Gesetz versto├čen, wollte sich Kretschmann nicht ├Ąu├čern. "Das Schreiben liegt mir nicht vor." Zwar sei das Gutachten am Montagabend im Staatsministerium eingegangen, man habe aber noch keine Zeit gehabt, es zu pr├╝fen.