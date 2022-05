Bischof Bätzing verteidigt sich gegen Vorwürfe

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg B├Ątzing, hat die Bef├Ârderung eines Pfarrers verteidigt, der Jahre zuvor zwei Frauen bel├Ąstigt haben soll. Der Vorfall liege schon viele Jahre zur├╝ck, und der Priester habe Reue gezeigt und sich entschuldigt, sagte B├Ątzing am Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur am Rande des Katholikentags in Stuttgart. Gleichzeitig betonte er: "Jede Art von Bel├Ąstigung, von ├ťbergriffigkeit, sowohl verbal als auch k├Ârperlich, ist ein No-Go. Und das akzeptiere ich in keinster Weise."