Scholz: Finanzkrise wegen China-Krediten in Afrika droht

Mit Blick auf die umfassende Vergabe von chinesischen Krediten an ├Ąrmere Staaten vor allem in Afrika warnt Bundeskanzler Olaf Scholz vor einer weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Deutschland stimme sich mit im sogenannten Paris Club zusammengeschlossenen westlichen Gl├Ąubigerl├Ąndern ab und und informiere ├╝ber die Kreditvergaben, um fr├╝here Fehler nicht zu wiederholen. "Eine der ganz, ganz gro├čen Ambitionen, die wir verfolgen, ist es, China als Land, das auf neue Weise viele Kredite vergibt, da miteinzuziehen", sagte Scholz am Freitag beim Katholikentag in Stuttgart.