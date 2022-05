Schütteltod von Fünfjährigem: Urteil am Landgericht erwartet

Nach dem gewaltsamen Tod eines F├╝nfj├Ąhrigen muss das Landgericht in Stuttgart entscheiden, ob der Ex-Freund der Mutter daf├╝r verantwortlich ist. Der wegen Totschlags angeklagte Mann soll den Jungen laut Staatsanwaltschaft im Sommer 2020 in Sindelfingen durch heftiges Sch├╝tteln umgebracht haben, w├Ąhrend er eigentlich auf ihn und den kleinen Bruder aufpassen sollte. Vier Tage nach jenem Nachmittag im Juli 2020 war der F├╝nfj├Ąhrige an den Folgen eines Hirnschadens gestorben. Mit einem Urteil wird am Montagvormittag (11.00) gerechnet.