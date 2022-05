Beeinträchtigtes Kleinkind totgeschüttelt? Gericht entscheidet

Schon seit einigen Jahren versucht ein B├╝ndnis gegen Sch├╝tteltrauma ├╝ber die Gefahren aufzukl├Ąren. Nach den Sch├Ątzungen werden deutschlandweit j├Ąhrlich zwischen 100 und 200 S├Ąuglinge und Kleinkinder mit Sch├╝tteltraumata in Kliniken gebracht. Jedes vierte derart misshandelte Kind stirbt in der Folge, die meisten ├ťberlebenden erleiden dauerhafte Sch├Ąden. Aber die Dunkelziffer ist hoch, da leichtere F├Ąlle schwer zu erkennen sind, wie das Nationale Zentrums Fr├╝he Hilfen in der Bundeszentrale f├╝r gesundheitliche Aufkl├Ąrung mitteilt.