Hütte aufgebrochen

Diebe stehlen Alkohol vom Weihnachtsmarkt

27.12.2019, 17:36 Uhr | t-online.de

Auf dem Weihnachtsmarkt in Wolfsburg hat es über Weihnachten einen Einbruch gegeben. Unbekannte haben eine der Hütten aufgebrochen – und offenbar ihre Alkoholreserven aufgestockt.

In einem Verkaufsstand auf dem Weihnachtsmarkt in Wolfsburg ist über Weihnachten eingebrochen worden. Unbekannte haben wohl ihren Getränkebestand für Silvester aufgestockt, berichtet die Polizei. Die Täter haben von einer Bude auf dem Markt in der Porschestraße diverse Flaschen mit Genussalkohol im Gesamtwert von rund 3.000 Euro erbeutet.



Laut Polizei ereignete sich der Einbruch zwischen Montagabend 19.45 Uhr und Donnerstagmittag 12.30 Uhr. Ein Angestellter hatte am zweiten Weihnachtstag den Einbruch bemerkt und unmittelbar die Polizei alarmiert.

Die Täter konnten in die Hütte eindringen, indem sie die Holzklappläden gewaltsam öffneten. Anschließend bedienten sich die Täter reichlich an den alkoholischen Getränken in der Hütte und entwendeten diese.

Da es sich nach ersten Feststellungen um insgesamt mindestens 147 Gebinde in der Größenordnung von 50 ml bis 700 ml handelt, gehen die Beamten davon aus, dass die Täter möglicherweise mit einem Fahrzeug vorgefahren sind, um die Beute abtransportieren zu können. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.