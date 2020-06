Auf nasser Fahrbahn

80-Jähriger rutscht mit Vespa weg – schwer verletzt

11.06.2020, 14:59 Uhr

Auf einem Wagen steht der Schriftzug "Polizei" (Symbolbild): In Wolfsburg ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. (Quelle: Die Videomanufaktur/imago images)

Auf nasser Straße hat ein Senior aus Wolfsburg die Kontrolle über seinen Roller verloren. Der 80-Jährige musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

In Wolfsburg ist es zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 80 Jahre alte Wolfsburger am Donnerstagmorgen von der Laagbergstraße in die Heinrich-Heine-Straße einbiegen, als er auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er stürzte und rutschte mit seiner 250er Vespa GTS auf eine Verkehrsinsel, wo er gegen ein dort aufgestelltes Verkehrsschild prallte.

Bei seinem Sturz verletzte sich der Senior schwer. Rettungskräfte brachten den 80-Jährigen ins Wolfsburger Klinikum. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.