Krise auf dem Land

Coronavirus? Darüber lacht man nur in diesem Dorf

Corona-Krise auf dem Land – das gibt es nicht. Zumindest erweckt ein kleiner Ort in Niedersachsen den Anschein. Doch woran liegt das? Und wie können die Fallzahlen so niedrig sein?

Das Coronavirus hat in den vergangenen Monaten viele Opfer gefordert. Hunderttausende Menschen infizierten sich in Deutschland mit dem Virus, mehr als 9.000 starben infolge einer Covid-19-Erkrankung. Großveranstaltungen wurden der Reihe nach abgesagt, Diskotheken blieben geschlossen und Tausende Menschen demonstrieren seither in den Städten gegen die Corona-Maßnahmen. Doch wie sieht es auf den Dörfern aus?

Lindern (Oldenburg) ist ein Dorf mit rund 5.000 Einwohnern im Land Niedersachsen. Wer hier wohnt, ist auf ein Auto angewiesen. Bars, Diskotheken, Restaurants – Fehlanzeige. Geändert haben dürfte sich durch die Corona-Krise in der Hinsicht deshalb nicht viel in dem kleinen Dorf im Landkreis Cloppenburg, zumindest für die jüngere Generation. Und das hat es offensichtlich auch nicht. t-online war vor Ort.

Beim Besuch eines Supermarktes sieht zunächst alles Corona-konform aus. Die Kunden tragen Masken. Doch auf den zweiten Blick sieht man, für voll genommen wird das ernst zu nehmende Virus nicht. Die Menschen verquatschen sich an der Kasse, reichen sich die Hand zur Begrüßung, ziehen ihre Maske unters Kinn, damit sie deutlicher miteinander sprechen können und ermahnt wird deshalb niemand. Denn das ist in Lindern die Normalität.



Auf dem Weg zum Auto fallen gleich zwei Gruppen Jugendlicher auf: eine vor einem angrenzenden Imbiss, die andere auf dem Parkplatz des Supermarktes. Das eben gekaufte Bier wird hier geteilt, fünf Leute trinken aus zwei Flaschen. Die andere Gruppe sitzt dicht an dicht um einen Tisch, wartet auf ihre Bestellung. Und auch im Imbiss selbst herrscht wie immer großer Andrang. Vor der Tür möchte niemand warten, die Gäste drängen sich um die Theke und die Maske bedeckt nur die Unreinheiten am Kinn – mit Mund-Nasen-Bedeckung spricht es sich schließlich schwer.

Wenige Kilometer weiter in der Stadt Cloppenburg sieht es ähnlich aus. Abstand in Restaurants steht anscheinend ganz unten auf der Liste der einzuführenden Maßnahmen. Ebenso wie das Erfassen der Kontaktdaten. Es scheint, als lägen die Zettel nur als Dekoration auf den Tischen aus. Kaum einer hinterlässt seine Daten, doch das spielt auch keine Rolle, denn das Personal lässt die Zettel sowieso bis Ladenschluss auf den Tischen liegen, ganz egal, wie oft die Gäste bereits gewechselt haben. Ob die Daten im Falle einer Corona-Infektion überhaupt aufbewahrt werden, bleibt ein Rätsel. Und falls ja, wird zumindest kaum ein Gast kontaktiert werden können.

Infizierte meist im Alter von 15 bis 34 Jahren

Im Landkreis Cloppenburg gibt es insgesamt 314 bestätigte Corona-Fälle (Stand: 10. September) auf 169.358 Einwohner. Im Alter von 15 bis 34 Jahren sind es 132 bestätigte Fälle, 127 im Alter von 35 bis 59 Jahren und 30 Fälle im Alter von 60 bis 79 Jahren. Im Alter von null bis 14 Jahren sind es insgesamt nur 17 Infizierte sowie nur sieben bestätigte positive Tests bei über 80-Jährigen. In Lindern selbst gibt es wohl nur drei bestätigte Fälle. Doch wie kann das sein, wenn sich niemand an die vorgeschriebenen Hygiene- und Schutzmaßnahmen hält? t-online hat mit einem wenige Orte weiter ansässigen Arzt gesprochen.

Das Alter der im Landkreis Cloppenburg positiv getesteten Personen gebe einen ausschlaggebenden Hinweis, sagt der Arzt zu t-online. Er möchte lieber anonym bleiben. Dass das Coronavirus vor Jugendlichen und jungen Erwachsenen keinen Halt macht, sei vielen nicht bekannt. Das Problem: mangelnde Aufklärung auf den Dörfern, glaubt er. In seiner Praxis würden generell nur wenige einen Corona-Test fordern, die jüngere Generation komme nicht einmal mit starken Symptomen auf die Idee, an Covid-19 erkrankt zu sein. Viele gehen schlichtweg davon aus, sich erkältet zu haben.

Das Problem dabei sei, dass das Virus unterschätzt wird. "Die jungen Leute bleiben ja nicht zu Hause, wenn sie krank sind. Die treffen sich trotzdem mit Freunden und besuchen die Familie." Auch ältere Verwandte wie die Großeltern würden damit in Gefahr gebracht. Doch diese Gefahr werde ignoriert, oft aus Unwissenheit.

Blick auf das Firmengelände von Bahlmann: Der Schlachthof ist einer der größten der Region. (Quelle: t-online)



Dass in dem kleinen Örtchen sämtliche Jugendeinrichtungen schließen mussten, scheint niemand zu hinterfragen. Die wochenendlichen Treffen werden einfach in den eigenen Garten oder die Garage verlegt, andere treffen sich weiterhin auf dem Parkplatz des Kiosks oder der Postfiliale. Kontrolliert wird in Lindern auch nicht. Und in den vielen angrenzenden Dörfern sei das ähnlich, sagt der Arzt.

Diese These bestätigen auch die gesammelten Eindrücke in Lindern. Diejenigen, die das Wort "Coronavirus" verwenden, tun dies meist in Kombination mit Witzen: "Hast du etwa Corona?", wird gefragt und gelacht, sobald einer hustet. Ob da vielleicht etwas dran sein könnte, kümmert hier offenbar kaum jemanden – und das obwohl es in Lindern einen der größten Schlachthöfe der Region gibt. Wöchentlich werden hier Corona-Tests bei allen Mitarbeitern durchgeführt, um die Sicherheit Tausender zu garantieren. So richtig zu interessieren scheint das aber wohl nur die Betroffenen im Industriegebiet. Doch die kommenden Wochen werden zeigen, wohin diese Leichtsinnigkeit führt – ob das Glück auf Linderns Seite ist oder ob das böse Erwachen noch bevorsteht.