Kein Führerschein

Unerlaubte Spritztour durch Wolfsburg endet mit Unfall

05.10.2020, 18:31 Uhr | t-online

Ein Einsatzwagen der Polizei: In Wolfsburg hat ein führerscheinloser 28-Jähriger einen Unfall gebaut. (Quelle: Die Videomanufaktur/Martin Dziadek/Symbolbild/imago images)

Ein 28-jähriger Wolfsburger hat nahe des Großen Schillerteichs die Kontrolle über das Auto seiner Freundin verloren. Der Schaden des Unfalls beträgt mehrere Tausend Euro.

Am Samstag hat sich ein Wolfsburger den Skoda seiner Freundin für eine unerlaubte Spritztour ausgeliehen – der 28-Jährige verfügt über keine Fahrerlaubnis. Nach eigenen Angaben ist ihm dann im Kiebitzweg eine Zigarette runtergefallen. Beim Versuch diese aufzuheben verlor er die Kontrolle über das Auto und krachte in einen Audi A6, teilte die Polizei am Montag mit.

Der Skoda der Freundin war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der verursachte Schaden soll mindestens 4.000 Euro betragen. Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen unbefugter Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.