Wolfsburg

Klinikum Wolfsburg: Keine Besuche mehr erlaubt

29.10.2020, 08:34 Uhr | dpa

Angesichts steigender Corona-Infektionen sind Besuche im Wolfsburger Krankenhaus von diesem Donnerstag an nicht mehr erlaubt. Es sei ein entsprechendes Verbot erlassen worden, teilte die Klinik am Vorabend mit. Ausnahmen könnten nach Rücksprache aus medizinischen oder palliativmedizinischen Gründen sowie in der Geburtshilfe, der Kinderklinik und für Blutspender ermöglicht werden.

"Wir bitten alle Patientinnen und Patienten und deren Angehörigen um Verständnis für diesen Schritt", sagte Klinikums-Dezernentin Monika Müller. Es handele sich um eine Reaktion auf die aktuelle Infektionslage - auch um zu verhindern, dass das Gesundheitssystem überlastet werde. "Sobald wie möglich werden wir das Verbot natürlich wieder lockern."

Vor wenigen Tagen hatten zahlreiche Kliniken in Niedersachsen ihre Regelungen für Besucher verschärft. Dazu bemerkte der Verbandsdirektor der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft (NKG), Helge Engelke: "Das ist notwendig, um das Infektionsgeschehen einzudämmen."