Konnte nicht gerade stehen

Polizisten stoppen erheblich alkoholisierten Autofahrer

09.11.2020, 15:44 Uhr | t-online

Polizeibeamte haben in Wolfsburg einen stark alkoholisierten Mercedes-Fahrer gestoppt. Beim Alkoholtest musste dieser sich anlehnen, denn er habe keinen sicheren Stand mehr gehabt.

In der Wolfsburger Innenstadt ist Polizisten in der Nacht auf Sonntag ein Mercedes-Fahrer aufgefallen, der an der Ampel sein Handy benutzt haben soll. Eine Kontrolle des 40-Jährigen habe sich zuerst als schwierig erwiesen, da der Mann weder auf Blaulicht noch deutliche Haltezeichen reagierte, teilte die Polizei mit. Erst nach mehrmaligen Lichthupen habe dieser gestoppt.

Die Beamten hätten schon zu Beginn der Kontrolle gemerkt, dass der Mercedes-Fahrer alkoholisiert war. Denn: Der Mann hätte keinen sicheren Stand gehabt und musste sich anlehnen. Ein Alkoholtest ergab 2,26 Promille. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und stellten den Führerschein des Mannes sicher.