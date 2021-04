Seniorin Rucksack entrissen

Passanten stellen mutmaßlichen Dieb in Wolfsburg

20.04.2021, 13:47 Uhr | t-online

Der mutmaßliche Dieb eines Rucksacks konnte in Wolfsburg gleich zweimal fliehen. Nachdem er mit seiner Beute losgelaufen war, wurde er von Passanten gestellt. Er schaffte es, sich loszureißen – allerdings ohne Beute.

Zwei aufmerksame Passanten konnten einen mutmaßlichen Täter in Wolfsburg zumindest zeitweise schnappen. Vor einem Lebensmittelgeschäft soll der Mann einer 61-Jährigen ihren Rucksack entrissen und damit in Richtung Neuer Teich gelaufen sein. Die Frau hatte die Tasche nur einen Augenblick zuvor vom Rücken genommen und in der Hand gehalten, heißt es in einem Bericht der Polizei.

Die Passanten folgten dem Mann und stoppten ihn demnach nach wenigen Metern. Es gelang ihnen, dem Täter den Rucksack abzunehmen, bevor er erneut flüchten konnte. Als die Polizei eintraf, sei er in Richtung Hansaplatz gerannt, hieß es weiter.

Die Fahndung der Beamten verlief erfolglos. Der Mann soll laut Zeugenaussagen etwa 1,65 Meter groß sein. Außerdem soll er lockige und dunkle Haare haben, auch seine Kleidung war dunkel, wie es heißt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 05361/4646-0 zu melden.