Motiv bisher ungeklärt

Mann greift Kollegen in Büro mit Messer an

29.05.2021, 15:00 Uhr | t-online

Ein Rettungswagen (Symbolbild): Das Opfer der Attacke schwebte nicht in Lebensgefahr. (Quelle: BildFunkMV/imago images)

Mitten in der Nacht hat es in einem Büro in Wolfsburg eine Messerattacke gegeben. Ein Mann wurde von einem Kollegen aus bisher ungeklärten Gründen angegriffen.

Ein 35-jähriger Mann wurde Freitagnacht von einem Kollegen in Wolfsburg niedergestochen. Beide befanden sich in einer Firma auf der Peter-Hurst-Straße. Das Opfer wurde medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei betrat der mutmaßliche Täter gegen 1.25 Uhr in der Nacht das Gebäude der Firma und ging dort in das Büro seines Kollegen, wo er ihn aus bisher ungeklärten Gründen von hinten attackierte. Anschließend verließ er das Gebäude wieder.

Mitarbeiter verständigten die Polizei und den Rettungsdienst. Der Täter konnte von den Beamten festgenommen werden, wobei er keinen Widerstand leistete. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde eine Blutprobe entnommen. Der 26-Jährige stand unter Alkoholeinfluss. Er wurde in die AWO-Klinik in Königslutter gebracht. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperveretzung ermittelt.