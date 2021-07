Bald Verschärfungen?

Wolfsburg hat die höchste Inzidenz in Niedersachsen

31.07.2021, 13:16 Uhr | dpa, t-online

Ein durchgestrichenes Maskenpflicht-Schild in Wolfsburg (Symbolbild): Die Stadt hat in Niedersachsen einen negativen Spitzenwert. (Quelle: Jan Huebner/imago images)

Wolfsburg führt die Corona-Statistik im Bundesland an: Die Inzidenz der Stadt liegt weit über der von Niedersachsen – und übersteigt eine wichtige Grenze.

In Wolfsburg könnte es bald strengere Corona-Maßnahmen geben: In der Stadt gibt es zu viele Infektionsfälle pro 100.000 Menschen in einer Woche.

Die höchste Inzidenz der niedersächsischen Landkreise und kreisfreien Städte hat weiterhin Wolfsburg mit 52,3. Wenn die Marke von 50 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten ist, gelten unter anderem strengere Kontaktbeschränkungen – die Stadt kündigt angesichts der Lage in Wolfsburg eine baldige Aktualisierung der Maßnahmen an.

In Niedersachen ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag leicht von 16,2 auf 15,8 gesunken. 219 neue Corona-Infektionen wurden gemeldet, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts vom Samstag hervorgeht. Zwei weitere Todesfälle wurden registriert.

Nach Daten des Divi-Intensivregisters werden in Niedersachsen derzeit 19 Menschen mit Covid-19 in Krankenhäusern behandelt, 7 von ihnen werden invasiv beatmet. Die Zahl der freien Intensivbetten lag bei 313, davon haben 146 eine spezielle Ausstattung zur Behandlung von Corona-Patienten. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.