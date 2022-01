Wolfsburg

Wolfsburg-Profi Mbabu trainiert wieder nach Corona-Infektion

03.01.2022, 17:51 Uhr | dpa

Nach überstandener Corona-Infektion kann Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg wieder auf Kevin Mbabu zählen. Der Rechtsverteidiger kehrte am Montag schneller als gedacht auf dem Trainingsplatz zurück, wie das Portal "Sportbuzzer" berichtete. Der VfL hatte beim Trainingsauftakt in der vergangenen Woche auf den Schweizer Nationalspieler verzichten müssen. Der 26-Jährige wurde nach dem Sommer 2020 zum zweiten Mal positiv auf das Coronavirus getestet und befand sich deshalb in seinem Urlaubsort Dubai in Quarantäne.