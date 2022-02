Wolfsburg

Grizzlys Wolfsburg holen kanadischen Stürmer aus Tschechien

23.02.2022, 16:50 Uhr | dpa

Die Grizzlys Wolfsburg verstärken sich für den Rest dieser Eishockey-Saison mit dem kanadischen Stürmer Alexandre Mallet. Der 29-Jährige wechselt vom tschechischen Club Berani Zlin in die Deutsche Eishockey Liga (DEL). "Diese Verpflichtung gibt uns noch mehr Tiefe im Kader, die wir im Hauptrunden-Endspurt und auch in den Playoffs brauchen werden", sagte der Wolfsburger Sportdirektor Karl-Heinz Fliegauf. Mallet spielte seit seinem Wechsel nach Europa im Jahr 2016 bislang ausschließlich in der tschechischen Extraliga und gewann dort mit Pardubice und Brünn jeweils die Meisterschaft.