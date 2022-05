Nationalspielerin Turid Knaak kündigt Karriereende an

Nach dem Halbfinal-Aus in der Champions League gegen den FC Barcelona hat sie nun noch die Chance auf den Gewinn der Meisterschaft und des DFB-Pokals. Nach dem 5:1-Erfolg bei ihrem Ex-Club aus Essen am Mittwochabend und einer Niederlage von Verfolger FC Bayern München am Freitag kann Knaak mit Wolfsburg ihre erste deutsche Meisterschaft gewinnen. "Ich hoffe, dass wir die beiden noch möglichen Titel einfahren können und so die Saison zum guten Abschluss bringen. Das ist sowohl für die Mannschaft wichtig, aber auch für mich persönlich."