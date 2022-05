Zeitung: G7-Arbeitsminister tagen in Wolfsburg

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) lädt seine Kollegen aus der Siebenergruppe großer westlicher Industriestaaten (G7) nach Wolfsburg ein. Die Tagung der Arbeits- und Sozialminister solle am 24. Mai in der VW-Stadt stattfinden, berichtet die Zeitung "Braunschweiger Zeitung/Wolfsburger Nachrichten" am Dienstag.