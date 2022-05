Wolfsburg Kohfeldt: Nächstes Jahr wird es in Summe etwas anders werden Von dpa 12.05.2022 - 15:55 Uhr Lesedauer: 1 Min. Wolfsburgs Trainer Florian Kohfeldt. (Quelle: Tom Weller/dpa/Archivbild/dpa-bilder)

Wolfsburgs Trainer Florian Kohfeldt will sich mit einem guten Ergebnis gegen Meister Bayern München aus der durchwachsenen Bundesligasaison verabschieden. "Ich wünsche mir, dass wir nachmittags nach Hause gehen nach einer insgesamt nicht zufriedenstellenden Saison und uns würdig von den Zuschauern verabschieden", sagte Kohfeldt am Donnerstag mit Blick auf die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Nach einer verkorksten Saison kündigte der 39-Jährige an: "Nächstes Jahr wird es in Summe etwas anders werden." Vor zwei Wochen hatte sich der VfL den Klassenerhalt gesichert.

Trotz des 2:2 des Rekordmeisters am vergangenen Wochenende zu Hause gegen Abstiegskandidat VfB Stuttgart warnte Kohfeldt vor der "besten deutschen Mannschaft", die eine "unglaubliche offensive Dominanz" habe. Er sehe aber auch den ein oder anderen Ansatzpunkt für Chancen: "Wenn wir Mut und Bereitschaft haben, den Ballbesitz von ihnen in gewissen Phasen und in gewissen Räumen zu akzeptieren, dann gibt es mit Sicherheit Möglichkeiten gegen sie zu punkten. Das haben die letzten Wochen gezeigt."