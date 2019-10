LIVEDie Sport-Woche im Blog

Bergischer HC kämpft gegen TBV Lemgo um Einzug ins Viertelfinale

01.10.2019, 10:00 Uhr | t-online.de

Der Sport in Wuppertal ist vielfältig: Neben dem Bergischen HC und dem Wuppertaler SV gibt es auch viele andere kleinere Sportvereine. In unserem neuen Live-Blog finden Sie darum ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Der BHC trifft am Mittwoch um 19 Uhr im Achtelfinale des DHB-Pokals auf Lemgo. Für die Löwen zählt nur der Sieg. Den brauchen sie, um ins Viertelfinale einzuziehen. Gudi kann sich kaum an ein Spiel gegen Lemgo erinnern, das nicht eng war.

Hier informieren wir Sie auch heute wieder über das tägliche Sportgeschehen in Wuppertal. Dabei wollen wir nicht nur auf den Fußball schauen, sondern auch den kleineren, aber nicht weniger interessanten Sportarten eine Plattform geben.



Wenn Sie Hinweise, Kritik oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns gerne unter dem Artikel einen Kommentar!



So lief der Sport-Montag



18.05 Uhr: Das war's für heute. Wir freuen uns auf morgen!



Das war's mit den heutigen Sport-News aus Wuppertal. Wir freuen uns, Sie morgen wieder bei uns begrüßen zu dürfen.



17.50 Uhr: Fabian Gutbrod nominiert als Spieler am 7. Spieltag

Mit einer erneut starken Leistung hat sich der sogenannte Gudi die Nominierung redlich verdient. Insgesamt sind vier Skandinavier in der Mannschaft des siebten Spieltages dabei.

12.51 Uhr: LTV Wuppertal bezwingen DJK Styrum 06



Mit einem 27:24-Sieg haben die Damen des LTV Wuppertal die Mannschaft aus Mülheim bezwungen. Beim letzten Besuch der vergangenen Saison verlief das Spiel alles andere als gut, weshalb die Wuppertaler noch eine Rechnung offen hatten. Und siehe da, der LTV ging nach kürzester Zeit mit 4:0 in Führung und gewann die Partie schließlich mit einem 27:24.

12.26 Uhr: Wuppertaler SV zu Gast beim TuS Grün-Weiß



Bevor es für den WSV wieder um Punkte geht, kommt es morgen um 20 Uhr zum Duell David gegen Goliath. Beim Testspiel des Kreisligisten TuS Grün-Weiß Wuppertal gegen das Regionalliga-Team des Wuppertaler SV sind die Rollen klar verteilt. Die Partie findet in der Felsenarena statt – und löst schon jetzt Vorfreude beim TuS aus:



SAVE THE DATE Morgen Dienstag 01.10.19 um 20 Uhr ist der Wuppertaler SV mit seinem Regionalliga-Team bei uns in der... Gepostet von TuS Grün-Weiß Wuppertal 89/02 e.V. am Montag, 30. September 2019

10.03 Uhr: Wuppertaler Tanzsportler überzeugen in Dresden



Richtig gut lief es auch für die Tänzerinnen des TSA-ASV Wuppertal: Bei der Qualifikationen zur WM der Kinder/Jugend/Erwachsene Soli, Duos und Smallgroups Modern/Jazz in Dresden gab es reihenweise Medaillen für die Wuppertaler. Besonders erfolgreich war Helene Larsen, die gleich fünfmal (!) Gold gewann. Herzlichen Glückwunsch!

9.41 Uhr: Wuppertaler Sport-Wochenende mit Licht und Schatten

Das Sportwochenende lief aus Wuppertaler Sicht durchwachsen. Der Wuppertaler SV verlor am Samstag gegen den Bonner SC mit 1:2 und steht in der Tabelle jetzt nur noch auf Rang 12. Den Spielbericht finden Sie hier... Deutlich besser lief es hingegen für die American Footballer der Wuppertal Greyhounds die das Bergische Derby in der Oberliga NRW gegen Remscheid Amboss mit 21:7 für sich entscheiden konnten.

9.10 Uhr: Herzlich willkommen im Sport-Live-Blog aus Wuppertal!

Herzlich Willkommen in unserem Sport-Live-Blog aus Wuppertal. Hier informieren wir Sie auch in dieser Woche wieder über alles, was im Lokalsport in und um Wuppertal wichtig ist. Dabei wollen wir nicht nur auf den Fußball schauen, sondern auch den kleineren, aber nicht weniger interessanten Sportarten eine Plattform geben.



Wenn Sie Hinweise, Kritik oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns gerne unter dem Artikel einen Kommentar!