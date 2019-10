LIVEDie Sport-Woche im Live-Blog

Alle aktuellen News zu Wuppertaler SV, BHC und Co.

17.10.2019, 08:20 Uhr | t-online.de

Der Sport in Wuppertal ist vielfältig: Neben dem Bergischen HC und dem Wuppertaler SV gibt es auch viele andere kleinere Sportvereine. In unserem neuen Live-Blog finden Sie darum ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

So lief der Sport-Mittwoch



15.18 Uhr: Spieltag für SSV Germania Wuppertal!

Heute um 19.30 Uhr spielt SSV Germania Wuppertal e.V. gegen den A-Ligisten BV 1885 Wuppertal. Das Spiel findet auf der Kaiserhöhe statt.

12.09 Uhr: Wuppertaler Greyhounds laden zum offenen Teammeeting!



Wer sich schon immer mal für American Football interessiert hat, der kann sich am Dienstag, 29. Oktober, beim Teammeeting der Wuppertal Greyhounds über den Sport informieren. Eingeladen sind laut Facebook-Veranstaltung alle Neu-Interessierten und ehemalige sowie aktive Footballer. Bei dem Treffen wird zum Beispiel über die Planungen für die neue Saison gesprochen.



8.59 Uhr: Mehrzweckhalle für Bergischen HC gesucht!

Aktuell trägt der Handball-Erstligist seine Heimspiele in der Uni-Halle in Wuppertal aus. Ein Zustand, den die Verantwortlichen gerne ändern würden. Jetzt hat der in Wuppertal bekannte Unternehmer Alexander Clees eine neue Idee ins Spiel gebracht. Wie die "Westdeutsche Zeitung" berichtet, schlägt er vor, eine ehemalige Baumarktfläche in der Wicküler City als Austragungsort zu nutzen.



Das Gebäude gehört Clees' Unternehmensgruppe. Es hat laut der Meldung 66.000 Quadratmeter und wäre mit ausreichend Parkplätzen und einer guten ÖPNV-Anbindung gut geeignet, um als neue Heimspielstätte des BHC zu fungieren.

Mittwoch, 8.41 Uhr: Guten Morgen, Wuppertal!

Willkommen zurück in unserem Sport-Live-Blog aus Wuppertal. Heute geht es hier mit Sport aus der Stadt weiter.

So lief der Sport-Dienstag:

15.17 Uhr: Auch Daniel Kierath vom Wuppertaler SV hat Geburtstag!



Sie spielen zwar in unterschiedlichen Sportarten und es liegen zwei Jahre zwischen ihnen, eins haben Daniel Kierath und Christoph Rudec aber gemeinsam: Sie haben beide am selben Tag Geburtstag! Auch Kierath vom Wuppertaler SV hat genau wie sein Kollege vom Bergischen HC (siehe unten) heute seinen Ehrentag. Kierath wird 23 Jahre alt. Sein Verein wünscht ihm einen tollen Geburtstag.

HAPPY BIRTHDAY, DANIEL KIERATH! 🔴🔵 Alles Gute zum 23. Geburtstag: Daniel Kierath feiert heute seinen Ehrentag! 🎁 Der... Gepostet von Wuppertaler Sportverein e.V. am Montag, 14. Oktober 2019

14.30 Uhr: Wuppertaler SV hat kein Geld für neuen Trainer



Nach der Entlassung von Trainer Andreas Zimmermann hat der Sportdirektor Karsten Hutwelker gegenüber der "Wuppertaler Rundschau" gesagt, dass es derzeit kein Geld für eine Neubesetzung des Postens gebe. "Es gibt auch jetzt jede Menge Interessenten, auch wirklich gute. Doch selbst dafür haben wir momentan kein Geld. Es ist nicht ein Euro da." Er selbst habe zwar keine Ambitionen auf das Traineramt, aber für eine Neubesetzung brauche es "finanzielle Stabilität". Auch würde eine "finanzielle Spritze der Wuppertaler Gönner" helfen, so Hutwelker.

WSV-Sportdirektor Karsten Hutwelker: Der WSV kann sich momentan keinen neuen Trainer leisten, gab er nun zu. (Quelle: Noah Wedel/imago images)



10.19 Uhr: Christoph Rudeck feiert Geburtstag!



Der Torhüter vom Bergischen HC, Christoph Rudeck, hat heute Geburtstag! Er wird 25 Jahre alt. Der Verein wünscht ihm alles Gute, Gesundheit und viel Erfolg.



Heute feiert Christopher Rudeck seinen 25. Geburtstag. Der #bergischerhc wünscht seinem Torhüter alles Gute, Gesundheit und viel Erfolg #diekraftinuns #dasloewenrudel #hartwieeisen Foto: afi-fotodesign Gepostet von Bergischer Handball-Club 06 am Montag, 14. Oktober 2019

Dienstag, 8.57 Uhr: Guten Morgen!

Wir freuen uns, Sie heute wieder begrüßen und mit aktuellen Sport-Nachrichten aus Wuppertal versorgen zu können.

So lief der Sport-Montag:



15.57 Uhr: FSV Vohwinkel gewinnt gegen SSVg Heiligenhaus



Beim Bezirksliga-Gastspiel des FSV Vohwinkel gegen die SSVg Heiligenhaus am Sonntagnachmittag ist Heiligenhaus zwar am Anfang gut in die Partie gestartet, verlor dann aber doch mit einem 1:3 gegen den FSV Vohwinkel. Das ärgert Coach Monrem Orahhou von der SSVg: "Wir waren die eindeutig bessere Mannschaft", sagte Orahhou. "Wir hatten aber keine richtig besetzte Bank. Dort saßen nur unsere Jugendspieler, denn sieben Ausfälle mussten verkraftet werden. In der letzten halben Stunde konnten sich die Vohwinkeler, die ansonsten reichlich arrogant auftraten, ein leichtes Übergewicht erspielen, und so ging auch dieses Match denkbar unglücklich verloren", sagte der Couch dem Portak "FuPa.net".

14.12 Uhr: Wuppertaler SV nach Niederlage auf Tabellenplatz 17



Die erneute Niederlage des Wuppertaler SV beim Regionalliga-Spiel gegen den SC Verl (2:5) am Samstag zeigt sich in der Tabelle nun deutlich. Der Verein ist inzwischen auf Platz 17 abgerutscht. Ein Sieg gegen den Tabellenzweiten war zwar nicht wahrscheinlich, dennoch hätten die Jungs vom WSV die drei Punkte gut gebrauchen können. Einen umfangreichen Support von den Fans konnte der WSV bei diesem Spiel auch nicht erwarten: Es kamen nur etwas mehr als 1.200 Zuschauer, um ihren Verein anzufeuern.

9.22 Uhr: Bergischer HC kassiert Niederlage gegen Füchse Berlin



Es war eine knappe Niederlage am Sonntag in Berlin. Der Bergische HC verlor das Spiel gegen die Füchse Berlin mit 24:27. Neben einigen Fehlwürfen, die zu zu wenig Toren führten, sorgte auch eine Schiedsrichter-Entscheidung für Aufregung. Denn ein Tor des BHC wurde zurückgenommen und den Löwen damit ein Sieg in dem Bundesliga-Spiel verbaut.



Trainer des BHC Sebastian Hinze beschwert sich beim Schiedsrichter: Die Löwen verloren die Partie gegen die Füchse knapp. (Quelle: Andreas Gora/imago images)



8.32 Uhr: Herzlich willkommen im Sport-Live-Blog aus Wuppertal!

Herzlich Willkommen in unserem Sport-Live-Blog aus Wuppertal. Hier informieren wir Sie auch in dieser Woche wieder über alles, was im Lokalsport in und um Wuppertal wichtig ist. Dabei wollen wir nicht nur auf den Fußball schauen, sondern auch den kleineren, aber nicht weniger interessanten Sportarten eine Plattform geben.



Wenn Sie Hinweise, Kritik oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns gerne unter dem Artikel einen Kommentar!