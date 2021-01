In verschiedenen Teams

Profis vom Bergischen HC glänzen bei Handball WM

21.01.2021, 16:02 Uhr | t-online

Max Darj (Mitte) reißt bei die Arme in die Höhe: Er spielt in Deutschland für den Bergischen HC, dessen Spieler bei der Handball-WM dabei sind und derzeit für ihre jeweiligen Länder punkten. (Quelle: Bildbyran/imago images)

In Ägypten findet derzeit die Handball-WM statt. Mit dabei sind auch einige Spieler des Bergischen HC. Bisher haben sie alle die Hauptrunde erreicht.

Für die teilnehmenden Spieler des Bergischen HC läuft es in der Handball-WM in Ägypten bisher gut. Wie der Verein aus Wuppertal mitteilte, haben alle Teilnehmer die Hauptrunde erreicht. David Schmidt, Lukas Stutzke (Deutschland), Arnor Gunnarsson (Island), Maciej Madzinski (Polen) und Max Darj (Schweden) nehmen laut Verein jeweils zwei Punkte mit in die Hauptrunde. Damit könnten alle noch das Viertelfinale erreichen.

Max Darj macht dabei eine besonders gute Figur, denn der Schwede erzielte bisher acht Turniertore. "Wir haben uns viel besser präsentiert, als wir erwartet hatten", sagte Darj in einer Mitteilung. "Denn so genau wussten wir ja nicht, wo wir als Mannschaft stehen. Nach dem Spiel gegen Ägypten bin ich überzeugt, dass wir auf einem guten Weg sind."