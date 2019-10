Bilanz nach 20 Wochen

So gut wird Primark in Wuppertal angenommen

15.10.2019, 11:00 Uhr | t-online.de

Zentraler Busbahnhof am Hauptbahnhof Wuppertal mit Primark-Filiale: Nach den ersten 20 Wochen zieht der Deutschland-Chef von Primark nun Bilanz. (Quelle: Jochen Tack/Archivbild/imago images)

Seit April dieses Jahres gibt es eine Primark-Filiale in Wuppertal. Am Döppersberg können Shopping-Fans seitdem günstige Kleidung des Mode-Discounters kaufen. Der Deutschland-Chef von Primark hat nun Bilanz gezogen.

Wer gerne günstige Klamotten einkaufen geht, hat dafür seit April in Wuppertal am Döppersberg eine weitere Option. Denn dort hat vor 20 Wochen eine Filiale des irischen Textil-Discounters Primark eröffnet. Der Deutschland-Chef Wolfgang Krogmann ist mit dem Ergebnis der ersten Wochen sehr zufrieden.

"Unser Ziel von 25.000 Kunden pro Woche haben wir auf jeden Fall erreicht. Und das sind dann insgesamt bereits schon mehr als 500.000 Kunden, die diese Primark-Filiale besucht haben. Die Begeisterung, die wir am Eröffnungstag gespürt haben, hält unverändert an", sagte Krogmann der "WZ".

Auch eine Passantenzählung am Döppersberg habe eine Steigerung von achteinhalb Prozent im Vergleich zur Situation vor der Eröffnung der Filiale in Wuppertal ergeben, so der Geschäftsführer.







Die Eröffnung des Fashion-Discounters war von Protesten begleitet worden. Primark steht immer wieder wegen mangelnden Umweltschutzes und fragwürdiger Herstellungsbedingungen der sehr günstigen Kleidung in der Kritik.