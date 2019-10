Wuppertaler SV trennt sich von Trainer Andreas Zimmermann

View this post on Instagram

Der Wuppertaler SV trennt sich mit sofortiger Wirkung von seinem Trainer Andreas Zimmermann. Nach der jüngsten sportlichen Entwicklung und darauffolgenden intensiven Gesprächen, kam man zu dem Ergebnis die Zusammenarbeit zu beenden. Wir bedanken uns bei Andreas Zimmermann für sein Engagement und seinen Einsatz für den Verein, speziell in der schwierigen Findungsphase im Sommer und wünschen Andreas Zimmermann für seine Zukunft alles Gute. #wuppertalersv #wsv #trennung